Женский список дел… 1. Купить много платишек. 2. Не носить их, ибо в джинсах удобней

Мама собирает дочку к бабушке, с пирожками— И вот ты придешь к ней, и откроет тебе дверь наша старенькая бабушка, и начнет разговоры разговаривать, ты стой на своём!— И даже, когда она тебе скажет, что зима скоро, дрова мол дорогие…Стой на своём !— И даже если она тебе скажет, что лекарства подорожали и бесплатных не достать — Стой на своём— Да пусть она даже скажет, что пенсию уже два месяца задерживают — СТОЙ НА СВОЁМ— С мясом по 20 рублей, с капустой по 15 !!! В салоне красоты: — Голову мыть будете? — Да.