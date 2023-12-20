Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие в курсе, что Казахстан сегодня буквально захлебывается от проблем навалившихся на него с наступлением холодов.
Замерзающий Казахстан опять в очередной раз просит помощи у России
Комментарии
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Аудрюс
Даа! Автора бы во власть и красную кнопку ему на стол.... СВО в Казахстане? Это что-то новое.. Там народ другой, свой менталитет! Они далеко не жители Украины! А Токаев президент Казахстана и отстаивает интересы своей страны, даже когда пытается усидеть на двух стульях... И то, что он не совсем с Россией... Так может и у него свои накопления на западе? Боиться их потерять? Вот и... А помочь Казахстану не просто можно, но и нужно, если есть возможности, не в ущерб своим интересам.. Во первых какой никакой сосед, а во вторых не мы так......, так уж лучше мы! Только вот найдутся ли, после таких фильмов, желающие туда ехать? P. S. И не надо забывать, что в Казахстане российского капитала, далеко не 300 млрд-ов, которые где-то в Европе затерялись, а гораздо больше!
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2 час.
Виталий Рудзит
Да хрен им по всей морде...
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1 час.
Ирина Мурзакова
Ну автор конечно перегнул палку....😉😄
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4 мин.
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