Рок-группа «Маша и Медведи» выступит на закрытии мотосезона в Дзержинске

30 сентября Дзержинск станет основной площадкой закрытия мотосезона-2023 в Нижегородской области. Вечером в Центральном парке культуры и отдыха всех ждет большой музыкальный концерт, главным гостем которого станет российская рок-группа «Маша и Медведи».