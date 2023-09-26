Рок-группа «Маша и Медведи» выступит на закрытии мотосезона в Дзержинске

30 сентября Дзержинск станет основной площадкой закрытия мотосезона-2023 в Нижегородской области. Вечером в Центральном парке культуры и отдыха всех ждет большой музыкальный концерт, главным гостем которого станет российская рок-группа «Маша и Медведи».
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