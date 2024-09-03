«Рособоронэкспорт» представит антидроновую ракету в Египте

Компания «Рособоронэкспорт» «Ростеха» представит новую ракету, которая предназначена для поражения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на выставке Egypt International Airshow 2024 в Египте.
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