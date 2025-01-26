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Медведев: в первую неделю президентства Трамп «постарался запутать весь мир»

Медведев: в первую неделю президентства Трамп «постарался запутать весь мир»

В первую неделю президентства глава Соединенных Штатов Дональд Трамп «постарался запутать весь мир». Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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y
yumashev
Никогда не будет равенства ни между людьми, ни между странами. Ресурсы людские, тем более квалифицированные, природные, промышленные у всех стран ограниченные, поэтому Трамп не замахивается на весь мир. Ему достаточно своей Америки, чтоб всё население Земли желало переехать в США, а они будут выбирать кто им нужен.
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