Медведев: в первую неделю президентства Трамп «постарался запутать весь мир»

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yumashev

Никогда не будет равенства ни между людьми, ни между странами. Ресурсы людские, тем более квалифицированные, природные, промышленные у всех стран ограниченные, поэтому Трамп не замахивается на весь мир. Ему достаточно своей Америки, чтоб всё население Земли желало переехать в США, а они будут выбирать кто им нужен.