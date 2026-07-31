Эстония возглавила экологический рейтинг планеты — экономисты объяснили бессмысленность этой статистики

Эстония только что обыграла всех в «зеленой гонке». Страна с населением меньше, чем у Москвы в пределах МКАД, заняла первое место в свежем рейтинге Environmental Performance Index (EPI) от Йеля и Колумбийского университета.
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