Haval Dargo II показали внутри и снаружи сразу после презентации

Подключаемый гибридный внедорожник Haval Big Dog Hi4 второго поколения (Haval Dargo II) официально вышел на рынок Китая по цене 24 900 долларов, а теперь у нас есть новые фото кузова в разных цветах и салона.
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