20 North Korean KN-23 ballistic missiles are waiting at night in Kiev

More than 80 ballistic and hypersonic missiles are ready to hit targets on the Ukraine at night. This is reported by the telegram channel "Military Correspondents of the Russian Spring" with reference to the Ukrainian monitoring public.
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