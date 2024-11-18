Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +13°, пасмурно• Севастополь: +14°, пасмурно• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +12°, пасмурно• Евпатория: +14°, дождь• Саки: +14°, пасмурно• Бахчисарай: +13°, пасмурно• Джанкой: +14°, облачно• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +1.
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