Лонзо Болл встретился с семьей погибшего человека, чью донорскую хрящевую ткань он получил при трансплантации

Перед матчем против «Майами» Болл подписал футболки и сфотографировался с матерью, отцом, старшим и младшим братом, а также невесткой покойного Алекса Рейнхардта, который скончался в феврале 2023 года в возрасте 20 лет.
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