Палестинские вооружённые формирования сегодня вошли в центр израильского Ашкелона

Ближневосточные источники публикуют информацию о том, что вооружённые подразделения ХАМАС не просто нанесли массированный ракетный удар, но и, прорвав пограничные укрепления, вошли сразу в несколько израильских населённых пунктов.
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