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“Газпром” не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

“Газпром” не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры “Газпрома” приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.   В конце мая правительство выпустило распоряжение, согласно которому поручено подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды “Газпрома” за 2023 год.

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