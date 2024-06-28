“Газпром” не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры “Газпрома” приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания. В конце мая правительство выпустило распоряжение, согласно которому поручено подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды “Газпрома” за 2023 год.