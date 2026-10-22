Российская блогерша Татьяна Соловьёва заплатила 13,5 млн рублей, чтобы провести день с Натальей Водяновой, которая провела гала-ужин своего благотворительного фонда "Обнажённые сердца" в рамках визита в Казахстан.
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