Сытные блинчики с необычной подачей

Этот простой и невероятно вкусный завтрак соберет за столом всю семью! Все ингредиенты можно подготовить с вечера, чтобы утром не тратить время, а сразу приступать к выпечке оригинальных блинчиков с начинкой.
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