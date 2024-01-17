Бывшему начальнику Госстройтехнадзора Геннадию Наумову продлили меру пресечения

Экс-чиновника обвинили в получении крупных взяток. Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей В Смоленске суд продлил срок содержания под стражей экс-начальника департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области Геннадия Наумова.