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Гол и удаление Жиру на 89-й, шикарный удар Мальдини, выстрел Леау в перекладину, промах Нзолы: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Специя»

«Милан» победил «Специю» (2:1) в 13-м туре Серии А. Тео Эрнандес открыл счет на 21-й минуте, приняв мяч на грудь и точно пробив после передачи Исмаэля Беннасера.

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