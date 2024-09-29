Ганзейский когг. История продолжается «Псалтирь Латрелла», 1325–1335 гг. Очень условное изображение средневекового судна.
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Ганзейский когг. История продолжается «Псалтирь Латрелла», 1325–1335 гг. Очень условное изображение средневекового судна.
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