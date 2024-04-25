Исследование: мужчины почти в три раза чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

93% мужчин не могут на первом свидании понять, сложатся ли отношения. При этом они почти в три раза чаще женщин верят в любовь с первого взгляда34% мужчин из России верят в любовь с первого взгляда, в то время как среди женщин — всего 12%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии