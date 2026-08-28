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Как изменились 12-летние Лиза и Гарри Галкины: от жизни в замке до израильской школы и собственных планов

Как изменились 12-летние Лиза и Гарри Галкины: от жизни в замке до израильской школы и собственных планов

Лет пять назад за кадрами из подмосковного замка следила вся страна: видео, где Лиза и Гарри Галкины учились языкам, шутили и устраивали домашние сценки, набирали миллионы просмотров.

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