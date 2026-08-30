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Аргументы и Факты

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СК опубликовал видео из салона разбившегося на Ставрополье автобуса

СК опубликовал видео из салона разбившегося на Ставрополье автобуса

Видеозапись из салона пассажирского автобуса, ставшего участником смертельного ДТП в Ставропольском крае, опубликовали в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

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