«Самые опасные недели»: Орбан обсудил с Путиным конфликт на Украине

БУДАПЕШТ, 11 декабря, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся в один из самых опасных периодов текущего конфликта на Украине.
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