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Газета.ру

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Депутат Слуцкий: победа исландских евроскептиков — явная пощечина фон дер Ляйен

Депутат Слуцкий: победа исландских евроскептиков — явная пощечина фон дер Ляйен

Результаты референдума в Исландии, на котором граждане страны отказались от членства в Евросоюзе, стали «явной пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других европейских спонсоров Украины.

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