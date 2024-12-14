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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бажин о победе в спринте: «Когда говорили, что запас от Латыпова 20 секунд – понимал, что это шанс и надо работать до конца»

  В субботу Бажин финишировал первым на этапе в Ижевске, допустив один промах. Второе место занял Эдуард Латыпов (с отставанием +7,1 секунды), третьим стал Роман Ермин (+15,3).

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