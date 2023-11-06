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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 7 ноября

Какой сегодня праздник: 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, отмечается День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год), отмечаемый ежегодно 7 ноября, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

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