Конференция WRC-27: семинар MIIT-ITU по космическому развитию открылся в Шанхае

Китай неизменно придерживается видения построения сообщества единой судьбы человечества, твердо поддерживает многосторонность и полностью поддерживает Международный союз электросвязи (ITU, официальный сайт) в его ключевой роли по продвижению развития космических услуг и содействию справедливому, разумному и эффективному использованию спутниковых частот и орбитальных ресурсов, заявил главный отраслевой регулятор страны.