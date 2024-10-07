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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае правоохранители проводят профориентационные мероприятия с учащимися выпускных классов

В Краснодарском крае правоохранители проводят профориентационные мероприятия с учащимися выпускных классов

Сотрудники ОМВД России по Белореченскому району совместно с представителями Общественного совета и специалистом Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Татьяной Голобородько встретились с учащимися 11-х классов районных школ.

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