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Новости Тамбова

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ХК «Тамбов» начал сезон ВХЛ с победы над ЦСК ВВС

ХК «Тамбов» начал сезон ВХЛ с победы над ЦСК ВВС

Фото: Хоккейный Клуб «Тамбов»/Дмитрий Старостин «Волки» выиграли 4:2, а последнюю шайбу самарцы отправили сами себе в пустые ворота.

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