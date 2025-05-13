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Миграция должна быть трудовой, а не замещающей

Миграция должна быть трудовой, а не замещающей

Виктор Анисимов В настоящее время России очень важно удержать в сфере своего влияния страны Закавказья и Средней Азии.

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Комментарии
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Александр Зиборов
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
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4 час.
Александр Зиборов
Давно уже пора говорить не столько об огромном количестве орд «гостей с юга» в российских областях и краях, о их предосудительном поведении, преступлениях, сколько о том КТО, КАК И ЗАЧЕМ организовал их заселения и фактического замещения коренного населения страны?..
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4 час.
Александр Зиборов
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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4 час.
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