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Нижегородская правда

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Сад памяти высадили на территории микрорайона Мещерское озеро

Сад памяти высадили на территории микрорайона Мещерское озеро

На улице Есенина высажены саженцы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции — нижегородское региональное отделение организации «Волонтёры Победы» совместно с Главным Управление МВД России по Нижегородской области.

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