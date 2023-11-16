Сайт-путеводитель по пространству Москвы запустили на выставке «Россия»

По пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель для удобства посетителей. Теперь они заранее смогут выбрать наиболее интересные для себя интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
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