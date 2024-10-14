В США ополченцы устроили охоту на федеральных спасателей после урагана «Хелен»

В США сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) пришлось эвакуироваться из зоны бедствия в Северной Каролине из-за угрозы со стороны вооруженных ополченцев.
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