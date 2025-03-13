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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс набрал 32+11+9 в победной игре с «Далласом»

Предыдущие 3 встречи команд, включая только что прошедший домашний матч, остались за «Далласом». Де’Аарон Фокс провел свой самый результативный матч за «Сан-Антонио», набрав 32 очка, 11 передач и 9 подборов.

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