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Латвийская Latvijas Gāze допустила вероятность оплаты газа в рублях

Латвийская Latvijas Gāze допустила вероятность оплаты газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Как говорится в сообщении на сайте компании, «сделан первоначальный вывод, что такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим и возможен».

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