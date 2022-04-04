Латвийская Latvijas Gāze допустила вероятность оплаты газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Как говорится в сообщении на сайте компании, «сделан первоначальный вывод, что такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим и возможен».
Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Как говорится в сообщении на сайте компании, «сделан первоначальный вывод, что такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим и возможен».
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