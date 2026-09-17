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Джо Сейвард: «Джин Хаас не хочет превращать свою команду в «младшую конюшню» – ни для «Феррари», ни для «Тойоты»

Известный британский журналист Джо Сейвард рассказал о состоянии дел в «Хаасе» и о том, что команда в ближайшее время определится с составом пилотов на следующий сезон.

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