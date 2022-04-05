Поражение групповых целей выполнили минометчики ВВО в ходе тренировки в Приморье

Военнослужащие выполняли практическую стрельбу с открытых и закрытых огневых позиций по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника на расстоянии до 4,5 тысяч метров.
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