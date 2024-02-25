"Группа семи" намерена принудить Россию компенсировать убытки Украине и поручает правительствам своих стран выработать меры по реализации такого решения.
Страны G7 намерены принудить Россию компенсировать Украине ущерб
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Россия и так восстанавливает разоренную Украину за свой счет. Брито-пиндосня только оружие да наемников поставляет для разрушения того, что осталось, и провоцирует поголовное истребление славянского населения на российских землях. Потребуют они, вынудят! Пора начать безжалоснтую охоту на всё, что связано с присутствием натовцев на российских землях. Правил в этой схватке нет.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии