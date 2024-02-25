АЮ

Александр Юткин

Россия и так восстанавливает разоренную Украину за свой счет. Брито-пиндосня только оружие да наемников поставляет для разрушения того, что осталось, и провоцирует поголовное истребление славянского населения на российских землях. Потребуют они, вынудят! Пора начать безжалоснтую охоту на всё, что связано с присутствием натовцев на российских землях. Правил в этой схватке нет.