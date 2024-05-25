Стратегическая путаница Байдена - «ястреб» на Украине, «голубь» в Газе - привела к ущербу для США

С точки зрения национальных интересов США, Украина и сектор Газа представляют собой два фронта единой войны, в которой свободная коалиция России, Ирана, Китая и Северной Кореи надеется ослабить американское могущество.
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