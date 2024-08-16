ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Ну и долго он будет так жить, "как хочет"? Вставать утром, идти куда-то, как на работу, хочешь-не хочешь...Живу на пенсии дл...
  • Элина Морозова
    Вера! О чем вы? Он не привык советоваться с  женой. Все делает  только  так, как сам захотел. Она  высказала свое мне...Живу на пенсии дл...
  • Вера Федорова
    Как странно...не посоветовались, не обсудили- взял, и не пошёл утром на работу. Они, вообще, разговаривают между собо...Живу на пенсии дл...

Сын назвал нас нищими

Сын назвал нас нищими

Живем в небольшом городе на 50 тыс человек. Я продавец в магазине, муж водитель на хлебзаводе. Совместный доход у нас 35 тыс руб на семью.

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Комментарии
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Вера Федорова
У моей хорошей знакомой в своё время ушёл муж, оставив её с двумя малолетними дочерьми. Квартиру оставил им, но алименты не плати, и она одна изо всех сил тянула девчонок. Работала в банке, зарплата не ахти-выкручивалась, как могла. В принципе, у них всё было, жили не хуже других. Где-то подработки (она умела шить), где-то себе поменьше. Так вот старшая дочь, на тот момент ей было лет 13-14, сказала матери, что вот так, в нищете, она жить не будет никогда. И сказано это было очень ультимативно. Прошли годы, девочки выросли, и ведь та дочь живёт, действительно, безбедно, даже, можно сказать, в роскоши. Живёт с состоятельными мужчинами...А младшая дочь тоже не в нищете:выучилась, получила хорошую специальность, вышла замуж за простого образованного парня по любви и взаимным жизненным интересам, вначале купили небольшую квартирку, потом затеяли гостиничный бизнес, - и всё пошло вверх. Сейчас у них второй ребёнок родился, построили дом в городе-миллионнике. Вот такие у сестёр разные представления о богатстве, а точнее, о путях его достижения. Мальчику из поста нужно просто всё это терпеливо объяснять и показывать на примерах. А родителям, всё же, действительно,  постараться найти что-то более достойное по оплате труда.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
А ту работу, которую они выполняют сейчас, кто делать будет? Мигранты?
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3 час.
В
Воробей
У некоторых людей депрессивный внутренний мир. Потому, думаю, что этот мальчик, который жалуется на бедность, если бы не было бедности, был бы недовольным чем-то другим. Остаётся  принять такую неудачную судьбу его. И исходить из этого, как данности. Фактически оставив его быть в мизерности одному, ибо это &quot;заразное&quot;, в смысле  что может отравить жизнь тех, кто пытается взваливать на себя ответственность за чужую депрессивность.
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2 час.

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