Сын назвал нас нищими

Вера Федорова

У моей хорошей знакомой в своё время ушёл муж, оставив её с двумя малолетними дочерьми. Квартиру оставил им, но алименты не плати, и она одна изо всех сил тянула девчонок. Работала в банке, зарплата не ахти-выкручивалась, как могла. В принципе, у них всё было, жили не хуже других. Где-то подработки (она умела шить), где-то себе поменьше. Так вот старшая дочь, на тот момент ей было лет 13-14, сказала матери, что вот так, в нищете, она жить не будет никогда. И сказано это было очень ультимативно. Прошли годы, девочки выросли, и ведь та дочь живёт, действительно, безбедно, даже, можно сказать, в роскоши. Живёт с состоятельными мужчинами...А младшая дочь тоже не в нищете:выучилась, получила хорошую специальность, вышла замуж за простого образованного парня по любви и взаимным жизненным интересам, вначале купили небольшую квартирку, потом затеяли гостиничный бизнес, - и всё пошло вверх. Сейчас у них второй ребёнок родился, построили дом в городе-миллионнике. Вот такие у сестёр разные представления о богатстве, а точнее, о путях его достижения. Мальчику из поста нужно просто всё это терпеливо объяснять и показывать на примерах. А родителям, всё же, действительно, постараться найти что-то более достойное по оплате труда.