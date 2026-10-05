Тренер Греции про 0:0 с Германией: «Мы добились хорошего результата как и во всех четырех матчах. Это вселяет оптимизм в будущее»

Тренер сборной Греции Иван Йованович оценил ничью с Германией (0:0) в 4-м туре Лиги наций. «Выход на поле еще одного полузащитника классического типа во втором тайме помог нам успешнее действовать на перехватах, разрушить часть атак соперника в зародыше и выигрывать борьбу за подборы, благодаря чему контролировать ситуацию на поле стало немного проще.