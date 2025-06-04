Большинство немцев хотят сократить экспорт оружия в Израиль

73% немцев выступают за полное или частичное ограничение экспорта немецкого оружия в Израиль, 4 июня сообщает телеканал ARD со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований «Infratest».
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