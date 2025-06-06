Бои перекинулись на еще одну область Украины, сообщает ИА DEITA.RU. В зоне ответственности группировки «Центр» военный обозреватель Юрий Подоляка фиксирует значимый успех, носящий глубойкий символически характер.
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