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Царьград

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ИИ не заменил психологов: эксперты предупредили о рисках

ИИ не заменил психологов: эксперты предупредили о рисках

ИИ может помочь в формулировке переживаний, но не заменяет живое взаимодействие с психологом. Эксперты из МЕДСИ и «Ингосстраха» предупреждают о рисках зависимости от ИИ и возможностях утечки данных.

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