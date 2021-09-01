Путешествие с детьми в Москву. Июнь-июль 2021

Ну здравствуйте:) Зря я, наверное, зажала этот пост про наши Московские каникулы до конца лета Но впереди каникулы осенние, зимние, весенние, а там и снова лето! Так что поделюсь-таки всей полезной информацией, которую мы привезли из Москвы.