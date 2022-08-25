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В Германии из-за газового кризиса может оказаться в дефиците туалетная бумага

В Германии из-за газового кризиса может оказаться в дефиците туалетная бумага

Германия на фоне кризиса с энергоснабжением страны может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги. Такое мнение, как сообщает ТАСС, высказал вице-президент объединения целлюлозно-бумажной промышленности страны Мартин Кренгель в преддверии Всемирного дня туалетной бумаги, который будет отмечаться завтра, 26 августа.

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