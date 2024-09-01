Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь как шёлковый, даже удивительно. Путин набрал Пашиняну

Теперь как шёлковый, даже удивительно. Путин набрал Пашиняну

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Несколько дней назад, Пашинян разговаривал с Путиным.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Позавидовал отношениям Путина и Алиева, и захотел, чтобы его взяли третьим!
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18 час.
АЕ
Анна Егорова
Видно наши местные армяне ему мозги вправили!
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17 час.
Вера Голубь
Неприлично в таком возрасте настолько не разбираться в людях и окружающей действительности. Лучше бы вы промолчали... молчание -золото!
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