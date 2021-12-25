Причины возникновения Родовых проклятий

Проклятия по Роду накладываются до седьмого колена. Само слово «проклятие» несет в себе ту или иную программу какого-либо энергоинформационного нарушения, а это значит, что эти нарушения могут быть привнесены самим членом Рода или другими людьми.
Проклятия по Роду накладываются до седьмого колена. Само слово «проклятие» несет в себе ту или иную программу какого-либо энергоинформационного нарушения, а это значит, что эти нарушения могут быть привнесены самим членом Рода или другими людьми.
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