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Причины возникновения Родовых проклятий

Причины возникновения Родовых проклятий

Проклятия по Роду накладываются до седьмого колена. Само слово «проклятие» несет в себе ту или иную программу какого-либо энергоинформационного нарушения, а это значит, что эти нарушения могут быть привнесены самим членом Рода или другими людьми.

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