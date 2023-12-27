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Мы ещё ничего не начинали, а эти уже побежали

Мы ещё ничего не начинали, а эти уже побежали

Любимая многими фраза, что мы ещё ничего не начинали до сих пор Путиным не опровергнута. Хотя с тех пор много воды утекло, и мы уже писали, что наши приложили явные усилия, чтобы её опровергнуть, но от первого лица мы этого до сих пор не слышали.

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