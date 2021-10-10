Результативность «Правительственного семинара» удовлетворила ожидания главы ЦАР

Банги, 10 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на церемонии закрытия «Правительственного семинара».
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