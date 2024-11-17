Европа уверенно продолжает побеждать Россию на всех фронтах. Что и неудивительно - где просвещённая Европа, и где дикая Россия! Ведь европейцы умнее, мудрее, опытнее лапотных русских! Это все знают! Потому итог противостояния предрешён, несмотря на то, что иногда кажется, будто русские побеждают.
Очередная победа Европы над Россией
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Если бы Газпром выкачал из австрийских хранилищ 90% газа, на что австрияки оскорбились, и отсудили 230 млн. А так... Обеспечили врагам очередную тёплую зиму.
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2 час.
tsan tsan
Пока очевиден только один дурак, который с умным видом задаёт глупые вопросы. Зеркало вам в помощь.
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2 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Это точно! Вон Индии сколько нефти отдали за бесценок за один только 2023 год! А в Китай качаем, думаете, по рыночной цене? Разбазариваем национальное достояние! А все потому, что те кто у власти прямо сейчас думают только о том, что происходит при них. А что будет после них никого, по-русски говоря, не еб…т!
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1 час.
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