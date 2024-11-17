Очередная победа Европы над Россией

АШ

Анатолий Шадрин

Это точно! Вон Индии сколько нефти отдали за бесценок за один только 2023 год! А в Китай качаем, думаете, по рыночной цене? Разбазариваем национальное достояние! А все потому, что те кто у власти прямо сейчас думают только о том, что происходит при них. А что будет после них никого, по-русски говоря, не еб…т!