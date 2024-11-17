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Очередная победа Европы над Россией

Очередная победа Европы над Россией

  Европа уверенно продолжает побеждать Россию на всех фронтах. Что и неудивительно - где просвещённая Европа, и где дикая Россия! Ведь европейцы умнее, мудрее, опытнее лапотных русских! Это все знают! Потому итог противостояния предрешён, несмотря на то, что иногда кажется, будто русские побеждают.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Если бы Газпром выкачал из австрийских хранилищ 90% газа, на что австрияки оскорбились, и отсудили 230 млн. А так... Обеспечили врагам очередную тёплую зиму.
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2 час.
tsan tsan
Пока очевиден только один дурак, который с умным видом задаёт глупые вопросы. Зеркало вам в помощь.
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2 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Это точно! Вон Индии сколько нефти отдали за бесценок за один только 2023 год! А в Китай качаем, думаете, по рыночной цене? Разбазариваем национальное достояние! А все потому, что те кто у власти прямо сейчас думают только о том, что происходит при них. А что будет после них никого, по-русски говоря, не еб…т!
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1 час.

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