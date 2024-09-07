Какой сегодня день: 8 сентября

Сегодня, 8 сентября,отмечается Международный день грамотности. Он был учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года.
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